Ежегодные отключения горячей воды перенесут из-за ЧМ-2018

В городах — организаторах чемпионата мира по футболу – 2018 перенесут сроки ежегодного отключения горячей воды.Это необходимо для бесперебойной подачи воды на спортивных объектах и в гостиницах, где разместятся болельщики и спортсмены.Ежегодное отключение горячей воды проводится летом для плановой проверки, ремонта труб и подготовки их к отопительному сезону.В некоторых регионах отключение горячей воды перенесут на период до начала мундиаля, кто-то решил провести работы после чемпионата мира.Также в ряде городов будут перенесены и земляные работы вблизи гостиниц и по дороге к стадионам.