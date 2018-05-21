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Ежегодные отключения горячей воды перенесут из-за ЧМ-2018

В городах — организаторах чемпионата мира по футболу – 2018 перенесут сроки ежегодного отключения горячей воды.

Это необходимо для бесперебойной подачи воды на спортивных объектах и в гостиницах, где разместятся болельщики и спортсмены.

Ежегодное отключение горячей воды проводится летом для плановой проверки, ремонта труб и подготовки их к отопительному сезону.

В некоторых регионах отключение горячей воды перенесут на период до начала мундиаля, кто-то решил провести работы после чемпионата мира.

Также в ряде городов будут перенесены и земляные работы вблизи гостиниц и по дороге к стадионам.

"Известия"
Сегодня, 22:08
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5
(1)
№5 Написал: Zdorov (Сегодня, 22:33) #
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online
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: Черный Лис
Цитата: baden69
Короче, воду отключат осенью, где-то в октябре и дадут к Новому году, если успеют...

Жестко у вас...откуда ты там? У нас больше чем на 4 дня никогда отключений не было.

Раз в год ,чувствую себя самым счастливым. У меня газовая колонка, и покуй на отключения горячей воды. Живу рядом со стадионом Спартак
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№4 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: grisha
Если не полюбим, то не дадут

то-то ты, бандеровский выкидыш, вечно воняешь
НКВД у тебя наверное и мыло украло
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: grisha (Сегодня, 22:16) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: baden69
Короче, воду отключат осенью, где-то в октябре и дадут к Новому году, если успеют...

Врут, как всегда - у нас воду отключили десять дней назад, но обещали дать 27 го, если мы все, как один, будем любить кгбэшников )))))))))))))))))))
Если не полюбим, то не дадут ))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:14) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: baden69
Короче, воду отключат осенью, где-то в октябре и дадут к Новому году, если успеют...

Жестко у вас...откуда ты там? У нас больше чем на 4 дня никогда отключений не было.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: baden69 (Сегодня, 22:12) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Короче, воду отключат осенью, где-то в октябре и дадут к Новому году, если успеют...
Регистрация: 31.08.2010 [жалоба]
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