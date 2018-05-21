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Игроков сборной Англии подготовят к расистским выкрикам болельщиков на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о специальных встречах, на которых игроков национальной команды подготовят к возможным расистским выкрикам болельщиков во время чемпионата мира – 2018.

"Мы с игроками прорабатываем способы взаимной поддержки на случай, если что-то подобное произойдёт. Конечно, будет официальный протокол, в котором прописаны дальнейшие действия, но мы надеемся, что таких инцидентов не будет. Это праздник футбола, и нам стоит говорить об игре на поле, а не вещах, происходящих за его пределами.

Самое важное – у нас есть возможность поддержать наших игроков, если что-то произойдёт, и они знают, как партнёры и персонал будут действовать. У нас запланировано несколько встреч, на которых мы будем говорить об этом, и игроки знают, что у них есть определённый уровень поддержки", — цитирует Саутгейта The Independent.

"Чемпионат.сом"
Теги: Саутгейт Сборная Англии
Вчера, 22:50
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(1)
№2 Написал: Zdorov (Вчера, 23:04) #
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Болеет за:
«Бавария»
Хочется напомнить всем западным странам -
Изучайте хорошо историю! Расизм был всегда у вас ,тысячелетиями! А сейчас хотят в этом обвинить Россию?
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Вчера, 22:50) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это чтобы они не расплакались?
Не бойси, никто не станет кричать что вы обезьяны. Будут кричать что вы педерасты
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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