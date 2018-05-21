Игроков сборной Англии подготовят к расистским выкрикам болельщиков на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о специальных встречах, на которых игроков национальной команды подготовят к возможным расистским выкрикам болельщиков во время чемпионата мира – 2018."Мы с игроками прорабатываем способы взаимной поддержки на случай, если что-то подобное произойдёт. Конечно, будет официальный протокол, в котором прописаны дальнейшие действия, но мы надеемся, что таких инцидентов не будет. Это праздник футбола, и нам стоит говорить об игре на поле, а не вещах, происходящих за его пределами.Самое важное – у нас есть возможность поддержать наших игроков, если что-то произойдёт, и они знают, как партнёры и персонал будут действовать. У нас запланировано несколько встреч, на которых мы будем говорить об этом, и игроки знают, что у них есть определённый уровень поддержки", — цитирует Саутгейта The Independent.