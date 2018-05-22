Аксель Витсель: скоро увидимся, Россия!

A blessing and a great honour to play with this team of @BelRedDevils on a third major tournament, especially at a place I will always call home.

See you soon Russia!! #REDTOGETHER #Godisgreat pic.twitter.com/vHr2yuj2zm — Axel Witsel (@axelwitsel28) May 21, 2018

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель прокомментировал свое включение в расширенную заявку на ЧМ-2018."Для меня большая честь играть со сборной Бельгии на третьем крупном турнире, особенно в месте, которое я всегда буду называть домом. Скоро увидимся, Россия!", - написал Витсель.