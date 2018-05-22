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Аксель Витсель: скоро увидимся, Россия!

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель прокомментировал свое включение в расширенную заявку на ЧМ-2018.

"Для меня большая честь играть со сборной Бельгии на третьем крупном турнире, особенно в месте, которое я всегда буду называть домом. Скоро увидимся, Россия!", - написал Витсель.

Теги: Витсель Сборная Бельгии
Сегодня, 01:44
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№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 02:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
с возвращением!
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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