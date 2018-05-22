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Константин Генич: болельщики Глушакова просто съели

Телекомментатор Константин Генич поделился мнением о том, что полузащитник и капитан "Спартака" Денис Глушаков не был вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира 2018 года.

"Тренер уже сказал, что весной Глушаков не показал тот уровень, который необходим сборной. Но есть целый месяц подготовки к чемпионату: возьми его в Австрию, попробуйте там этот вопрос как-то урегулировать. Человек два года верой и правдой приезжал на каждый сбор: с травмой ли, с температурой. И не сказать, что он был худшим. Ему в вину ставят матч против Бразилии. Но скажите мне, кто против Бразилии был хорош? Возьми его на сборы, подумай, посмотри, пообщайся, придите к какому-то консенсусу. Может быть, он набрал бы форму и помог сборной.

Денис искренний и открытый человек, который действительно переживает. Еще год назад болельщики с ним миллеровский самогон гоняли, кланялись и говорили, что "Глушаков - наше все", а две-три неудачные игры - и человека просто съели, его и Комбарова", - сказал Генич в программе "8-16" на телеканале "Наш футбол".

Sport24
Теги: Генич Глушаков Сборная России
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