Константин Генич: болельщики Глушакова просто съели

Телекомментатор Константин Генич поделился мнением о том, что полузащитник и капитан "Спартака" Денис Глушаков не был вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира 2018 года."Тренер уже сказал, что весной Глушаков не показал тот уровень, который необходим сборной. Но есть целый месяц подготовки к чемпионату: возьми его в Австрию, попробуйте там этот вопрос как-то урегулировать. Человек два года верой и правдой приезжал на каждый сбор: с травмой ли, с температурой. И не сказать, что он был худшим. Ему в вину ставят матч против Бразилии. Но скажите мне, кто против Бразилии был хорош? Возьми его на сборы, подумай, посмотри, пообщайся, придите к какому-то консенсусу. Может быть, он набрал бы форму и помог сборной.Денис искренний и открытый человек, который действительно переживает. Еще год назад болельщики с ним миллеровский самогон гоняли, кланялись и говорили, что "Глушаков - наше все", а две-три неудачные игры - и человека просто съели, его и Комбарова", - сказал Генич в программе "8-16" на телеканале "Наш футбол".