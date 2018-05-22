Капитаны сборных Франции, Дании и Австралии обратились к ФИФА с просьбой допустить Паоло Герреро на ЧМ-2018

Капитаны своих национальных сборных Уго Льорис (Франция), Симон Кьер (Дания) и Майл Джединак (Австралия) подписали и отправили в ФИФА письмо с просьбой допустить на ЧМ капитана сборной Перу Паоло Герреро.Напомним, в начале ноября прошлого года Герреро был отстранен от футбола на 30 дней из-за того, что допинг-проба, сданная футболистом после матча квалификационного турнира ЧМ против Аргентины (0:0), дала положительный результат на следы кокаина. В декабре ФИФА объявила об отстранении игрока на один год, однако Герреро подал на данный вердикт апелляцию, которая была частично удовлетворена. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не согласилось с таким маленьким сроком дисквалификации и передало дело в CAS, который отстранил 34-летнего футболиста на срок, превышающий первичное наказание (14 месяцев). Таким образом, капитан сборной Перу и лучший бомбардир команды не сможет помочь своей команде, которая вышла на ЧМ впервые за 36 лет.