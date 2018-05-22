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Капитаны сборных Франции, Дании и Австралии обратились к ФИФА с просьбой допустить Паоло Герреро на ЧМ-2018

Капитаны своих национальных сборных Уго Льорис (Франция), Симон Кьер (Дания) и Майл Джединак (Австралия) подписали и отправили в ФИФА письмо с просьбой допустить на ЧМ капитана сборной Перу Паоло Герреро.

Напомним, в начале ноября прошлого года Герреро был отстранен от футбола на 30 дней из-за того, что допинг-проба, сданная футболистом после матча квалификационного турнира ЧМ против Аргентины (0:0), дала положительный результат на следы кокаина. В декабре ФИФА объявила об отстранении игрока на один год, однако Герреро подал на данный вердикт апелляцию, которая была частично удовлетворена. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не согласилось с таким маленьким сроком дисквалификации и передало дело в CAS, который отстранил 34-летнего футболиста на срок, превышающий первичное наказание (14 месяцев). Таким образом, капитан сборной Перу и лучший бомбардир команды не сможет помочь своей команде, которая вышла на ЧМ впервые за 36 лет.

FIFPro
Теги: Сборная Перу Герреро
Сегодня, 11:11
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№2 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 12:12) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: trachok
Наказание должно быть одинаковым для всех, ниипет. Если финскому торчку дали 2 года за кокс, то и перуанскому должны давать столько же.

+. Полностью поддерживаю. Чем тот же Поветкин( который кстати выиграл суд и считается невиновным,но потерял столько нервов и времени) отличается от того же перуанского индейца? Да тем,что Саша русский,а не черномазый и ни какой- нибудь педераст.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: trachok (Сегодня, 11:42) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Наказание должно быть одинаковым для всех, ниипет. Если финскому торчку дали 2 года за кокс, то и перуанскому должны давать столько же.
Регистрация: 12.05.2013 [жалоба]
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