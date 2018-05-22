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Сборная России поздравила Владимира Граната с днем рождения
Сборная России поздравила защитника "Рубина" Владимира Граната с днем рождения. Сегодня, 22 мая, игроку исполняется 31 год.
"Поздравляем защитника сборной России с днем рождения. Счастья, здоровья, успехов!", - говорится в сообщении.
Гранат был вызван в национальную команду для участия в сборе, который состоится с 21 по 31 мая, в преддверии чемпионата мира-2018.
"Поздравляем защитника сборной России с днем рождения. Счастья, здоровья, успехов!", - говорится в сообщении.
Гранат был вызван в национальную команду для участия в сборе, который состоится с 21 по 31 мая, в преддверии чемпионата мира-2018.
Поздравляем защитника @TeamRussia Владимира Граната с днем рождения! Счастья, здоровья, успехов! ? pic.twitter.com/kkQgpSLb8S— Сборная России (@TeamRussia) May 22, 2018
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