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Сборная России поздравила Владимира Граната с днем рождения

Сборная России поздравила защитника "Рубина" Владимира Граната с днем рождения. Сегодня, 22 мая, игроку исполняется 31 год.

"Поздравляем защитника сборной России с днем рождения. Счастья, здоровья, успехов!", - говорится в сообщении.

Гранат был вызван в национальную команду для участия в сборе, который состоится с 21 по 31 мая, в преддверии чемпионата мира-2018.

Теги: Гранат Сборная России
Сегодня, 16:14
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