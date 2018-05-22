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Артем Дзюба: я уже злился, кричал: выпускайте меня
Форвард сборной России и "Зенита" Артем Дзюба отметил, что пока не находится в оптимальной форме после болезни.
- Как самочувствие?
- С самочувствием всё хорошо. Почти сутки температуры нет. Всё отлично, всё хорошо. Счастлив выйти на улицу, свобода. Дышу свежим воздухом. Рад безумно и ребятам, и полю, и тренерскому штабу, и даже вам. (журналистам -прим.ред.). Жизнь налаживается, прошедшие четыре дня были как в аду. Невозможно и очень трудно, состояние одиночества. Даже лампочкам уже дал имя.
- Сегодня все равно не полностью тренировались со всей командой?
- Первую часть тренировки проводил со всеми, потом индивидуально тренировался. После такой болезни всё так трудно, состояние не оптимальное. Нужно два-три дня через не могу, а затем, надеюсь, включусь по полной. Соскучился уже сильно. Я просился, чтобы меня раньше выпустили однако врачи не пускали.
- Сам рвался тренироваться уже раньше...
- Я уже злился, бил копытами, кричал: "Выпускайте меня". Но врачи молодцы. В этом деле лучше перебдеть, чем недобдеть. Года три не болел, а тут на тебе. Но, надеюсь, самое трудное позади.
- Как Черчесов поздравил с возвращением?
- Черчесов сказал, что наконец у нас пополнение на тренировке. Я хотел сказать, что мы и Габулова хотели привезти с собой. Но Станиславу Саламовичу спасибо за терпение.
- Высота здесь в Австрии чувствуется или вам комфортно?
- Такое ощущение, будто я все еще на высоте. Состояние плавающее, ничего не чувствую. Главное - вернуться в состав и начать со всеми тренироваться. Для меня это будет большим счастьем.
- По тренировкам понятно в какой схеме будет игра - один или два форварда, ваша роль?
- О тактике еще понятия не имею, только вышел. Но из того, что слышу, ставка будет на скорость и агрессивность.
- Вы ощущаете , что давление уже идет на сборную со всех сторон, хотя до чемпионата мира еще месяц практически?
- Давления не ощущаю, надо заложить фундамент. Главное, чтобы все были здоровы, а там будем смотреть.
- Вообще, отличается эта подготовка от того, что было перед Евро-2016 года?
- Подготовка отличается от подготовки к Евро-2016, разные системы. На подготовку к Кубку конфедераций похоже однако с коррективами. Думаю, тренерский штаб всё проанализировал. Игроки должны это впитать и принять.
Rusfootball.info
- Как самочувствие?
- С самочувствием всё хорошо. Почти сутки температуры нет. Всё отлично, всё хорошо. Счастлив выйти на улицу, свобода. Дышу свежим воздухом. Рад безумно и ребятам, и полю, и тренерскому штабу, и даже вам. (журналистам -прим.ред.). Жизнь налаживается, прошедшие четыре дня были как в аду. Невозможно и очень трудно, состояние одиночества. Даже лампочкам уже дал имя.
- Сегодня все равно не полностью тренировались со всей командой?
- Первую часть тренировки проводил со всеми, потом индивидуально тренировался. После такой болезни всё так трудно, состояние не оптимальное. Нужно два-три дня через не могу, а затем, надеюсь, включусь по полной. Соскучился уже сильно. Я просился, чтобы меня раньше выпустили однако врачи не пускали.
- Сам рвался тренироваться уже раньше...
- Я уже злился, бил копытами, кричал: "Выпускайте меня". Но врачи молодцы. В этом деле лучше перебдеть, чем недобдеть. Года три не болел, а тут на тебе. Но, надеюсь, самое трудное позади.
- Как Черчесов поздравил с возвращением?
- Черчесов сказал, что наконец у нас пополнение на тренировке. Я хотел сказать, что мы и Габулова хотели привезти с собой. Но Станиславу Саламовичу спасибо за терпение.
- Высота здесь в Австрии чувствуется или вам комфортно?
- Такое ощущение, будто я все еще на высоте. Состояние плавающее, ничего не чувствую. Главное - вернуться в состав и начать со всеми тренироваться. Для меня это будет большим счастьем.
- По тренировкам понятно в какой схеме будет игра - один или два форварда, ваша роль?
- О тактике еще понятия не имею, только вышел. Но из того, что слышу, ставка будет на скорость и агрессивность.
- Вы ощущаете , что давление уже идет на сборную со всех сторон, хотя до чемпионата мира еще месяц практически?
- Давления не ощущаю, надо заложить фундамент. Главное, чтобы все были здоровы, а там будем смотреть.
- Вообще, отличается эта подготовка от того, что было перед Евро-2016 года?
- Подготовка отличается от подготовки к Евро-2016, разные системы. На подготовку к Кубку конфедераций похоже однако с коррективами. Думаю, тренерский штаб всё проанализировал. Игроки должны это впитать и принять.
Rusfootball.info
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