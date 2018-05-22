Владимир Гранат: сборная России варьирует игровую схему

Защитник сборной России Владимир Гранат пообщался с журналистами после занятия на сборе в Австрии в день своего дня рождения.- Команда поздравила меня аплодисментами.- Еще нет. Мы варьируем состав. Чем ближе к турниру, тем яснее будет, и тогда уже тренер решит.- По какой выберет тренер.- Каждый футболист верит. Когда-то больше, когда-то меньше.- Влияние только положительное. Все игроки могут набираться опыта. Вся команда рада, что Сергей с нами.- Не знаю, как ответить на вопрос. Не буду отвечать.