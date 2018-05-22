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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Владимир Гранат: сборная России варьирует игровую схему
Защитник сборной России Владимир Гранат пообщался с журналистами после занятия на сборе в Австрии в день своего дня рождения.
- Команда поздравила меня аплодисментами.
- По какой схеме играете в защите, уже понятно?
- Еще нет. Мы варьируем состав. Чем ближе к турниру, тем яснее будет, и тогда уже тренер решит.
- А вам по какой схеме комфортнее?
- По какой выберет тренер.
- У вас был непростой период, когда вы уходили из "Спартака" в "Ростов". Была ли тогда надежда сыграть на
чемпионате мира?
- Каждый футболист верит. Когда-то больше, когда-то меньше.
- Как влияет на сборную возвращение Игнашевича ?
- Влияние только положительное. Все игроки могут набираться опыта. Вся команда рада, что Сергей с нами.
- Осенью вы получили вызов в сборную, но не сыграли ни в одном из двух матчей. Если сравнивать ваше состояние осенью и сейчас, как считаете: вы действительно стали лучше и чувствуете себя увереннее, или же все дело просто в том, что травмы получили Васин и Джикия?
- Не знаю, как ответить на вопрос. Не буду отвечать.
Rusfootball.info
- Команда поздравила меня аплодисментами.
- По какой схеме играете в защите, уже понятно?
- Еще нет. Мы варьируем состав. Чем ближе к турниру, тем яснее будет, и тогда уже тренер решит.
- А вам по какой схеме комфортнее?
- По какой выберет тренер.
- У вас был непростой период, когда вы уходили из "Спартака" в "Ростов". Была ли тогда надежда сыграть на
чемпионате мира?
- Каждый футболист верит. Когда-то больше, когда-то меньше.
- Как влияет на сборную возвращение Игнашевича ?
- Влияние только положительное. Все игроки могут набираться опыта. Вся команда рада, что Сергей с нами.
- Осенью вы получили вызов в сборную, но не сыграли ни в одном из двух матчей. Если сравнивать ваше состояние осенью и сейчас, как считаете: вы действительно стали лучше и чувствуете себя увереннее, или же все дело просто в том, что травмы получили Васин и Джикия?
- Не знаю, как ответить на вопрос. Не буду отвечать.
Rusfootball.info
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