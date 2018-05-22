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Федор Смолов получил травму колена

Нападающий сборной России Фёдор Смолов получил травму колена во время утренней тренировки национальной команды на сборе в Австрии.

28-летний футболист "Краснодара" был вынужден прервать занятие из-за боли в колене и покинул поле с привязанным к левой ноге льдом. По данным издания, в ближайшее время российскому форварду предстоит пройти процедуру магнитно-резонансной томографии (МРТ), которая должна выявить степень серьёзности повреждения игрока.

В матче открытия чемпионата мира–2018 сборная России сыграет с командой Саудовской Аравии 14 июня в Москве.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Смолов Сборная России
Сегодня, 19:00
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15
(2)
№15 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 20:26) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Kytarba
Цитата: SVN
России

по подробнее расскажи кто автор пиара
Цитата: fd65
Понеслась п*зда по кочкам......

п1дар

Кутарба ты после своего ника ставь тире,а потом п1дар и больше ничего писать не надо. С точки зрения русского языка так будет правильнее всего. А то пишешь-пишешь всякую хрень,а потом ставишь подпись-п1дар. Краткость сестра таланта Кутарба-п1дор!!! И всего делов-то. stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№14 Написал: pivas (Сегодня, 20:26) #
  • +2
  •  (2)

Ну не хотят наши " звезды " играть на ЧМ . Ведь тогда проявится вся их никчемность .
Регистрация: 23.05.2016 [жалоба]
№13 Написал: SVN (Сегодня, 20:26) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Kytarba
Цитата: SVN
России

по подробнее расскажи кто автор пиара
Цитата: fd65
Понеслась п*зда по кочкам......

п1дар

пресса.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№12 Написал: soloz Россия (Сегодня, 20:00) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Ну не хочет позориться на Чемпионате МИРА !! stuck_out_tongue_closed_eyes ХИТРОЖАН!!!
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№11 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 19:57) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Надеюсь Смолов отделается только ушибом, потерять единственного нападающего это будет просто пи...ец
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№10 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 19:49) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: SVN
России

по подробнее расскажи кто автор пиара
Цитата: fd65
Понеслась п*зда по кочкам......

п1дар
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№9 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 19:31) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SVN
ВАШ РАСПИАРЕННЫЙ Чалов.

Да нет, наверняка тогда будет Дзюба играть.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
№8 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 19:16) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
За этот месяц они друг друга искалечат , играть будет некому и позора не будет. Стратегия Черчесова !


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№7 Написал: SVN (Сегодня, 19:15) #
  • -2
  •  (8)
online

Цитата: hel
Ну что, теперь будет Заболотный на острие атаки?

ВАШ РАСПИАРЕННЫЙ Чалов.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 19:11) #
  • 0
  •  (4)

нет слов))
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№5 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 19:09) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Пишут что ничего серьёзного, ушиб.


--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
№4 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 19:07) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Нет слов...


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 19:05) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Ну что, теперь будет Заболотный на острие атаки?


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: Викторис (Сегодня, 19:05) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Сборная - кузница травм
Регистрация: 8.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 19:03) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Понеслась п*зда по кочкам......
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
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