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Ростов-на-Дону Ахмат
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Капитаны сборных Франции, Дании и Австралии обратились к ФИФА с просьбой допустить Паоло Герреро на ЧМ-2018 (3)
Федор Смолов получил травму колена
Нападающий сборной России Фёдор Смолов получил травму колена во время утренней тренировки национальной команды на сборе в Австрии.
28-летний футболист "Краснодара" был вынужден прервать занятие из-за боли в колене и покинул поле с привязанным к левой ноге льдом. По данным издания, в ближайшее время российскому форварду предстоит пройти процедуру магнитно-резонансной томографии (МРТ), которая должна выявить степень серьёзности повреждения игрока.
В матче открытия чемпионата мира–2018 сборная России сыграет с командой Саудовской Аравии 14 июня в Москве.
"Спорт-Экспресс"
28-летний футболист "Краснодара" был вынужден прервать занятие из-за боли в колене и покинул поле с привязанным к левой ноге льдом. По данным издания, в ближайшее время российскому форварду предстоит пройти процедуру магнитно-резонансной томографии (МРТ), которая должна выявить степень серьёзности повреждения игрока.
В матче открытия чемпионата мира–2018 сборная России сыграет с командой Саудовской Аравии 14 июня в Москве.
"Спорт-Экспресс"
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