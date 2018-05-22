Федор Смолов получил травму колена

Нападающий сборной России Фёдор Смолов получил травму колена во время утренней тренировки национальной команды на сборе в Австрии.28-летний футболист "Краснодара" был вынужден прервать занятие из-за боли в колене и покинул поле с привязанным к левой ноге льдом. По данным издания, в ближайшее время российскому форварду предстоит пройти процедуру магнитно-резонансной томографии (МРТ), которая должна выявить степень серьёзности повреждения игрока.В матче открытия чемпионата мира–2018 сборная России сыграет с командой Саудовской Аравии 14 июня в Москве.