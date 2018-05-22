ФИФА не нашла допинговых нарушений у игроков сборной России

Международная федерация футбола (ФИФА) после публикации докладов Ричарда Макларена провела расследование по поводу возможных нарушений антидопинговых правил футболистами сборной России.В пресс-релизе ФИФА сообщается, что особое внимание при проверке было уделено футболистам, которые вошли в заявку сборной России на чемпионат мира—2018. В результате организация не обнаружила достаточного количества доказательств нарушений и завершила расследование.Итоги проверки ФИФА отправила в Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), где согласились с выводами футбольной организации.