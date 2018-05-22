Сейчас каждый чих из сборной вызывает волнение. Хорошо, что просто ушиб!!! Нам нужен на ЧМ2018 каждый игрок!!! pic.twitter.com/jDh93D9TFK — Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) May 22, 2018

Нападающий сборной России Федор Смолов может избежать серьезной травмы.По предварительный информации, 28-летний форвард получил ушиб, который не должен помешать тренировочному процессу.Сегодняшнюю тренировку национальной команды Смолов покидал, заметно прихрамывая, с привязанным к правому колену льдом.В ближайшее время игрок должен пройти процедуру МРТ.