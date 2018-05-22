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Федор Смолов может избежать серьезной травмы

Нападающий сборной России Федор Смолов может избежать серьезной травмы.

По предварительный информации, 28-летний форвард получил ушиб, который не должен помешать тренировочному процессу.

Сегодняшнюю тренировку национальной команды Смолов покидал, заметно прихрамывая, с привязанным к правому колену льдом.

В ближайшее время игрок должен пройти процедуру МРТ.

Теги: Смолов Сборная России
Сегодня, 19:22
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4
(0)
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 20:57) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: metric
Черчесс опять накаркал.

а вам кто каркал когда Маммана и Кокора "получали" кресты?
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№3 Написал: metric Ленинград-Гатчина (Сегодня, 20:42) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Черчесс опять накаркал.
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
№2 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 20:31) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
У Лысова в Сборной наверно только он сам травмы не получал.
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
№1 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 20:16) #
  • 0
  •  (2)

Я ж вам говорил,в капсулу его,100 мячей,еды и в космос. Его щас беречь надо,как зеницу


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
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