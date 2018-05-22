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Полицейские в Волгограде перед ЧМ-2018 едят возле помойки (видео)

Стало известно о плохих условиях для полицейских в Волгограде, которые приехали в качестве усиления перед чемпионатом мира — 2018.

На странице канала "Полицейский омбудсмен" во Вконтакте опубликована видеозапись, на которой сотрудникам МВД выдают сухие пайки. На ролике видно, как организован обед для сотрудников правоохранительных органов, приехавших из области на усиление охраны общественного порядка во время ЧМ-2018.

Полицейские забирают свою еду и ищут по всему двору место, где можно было бы спокойно пообедать. Слышны недовольные заявления, что еда холодная, кушать приходиться под открытым небом в неухоженном дворе, чуть ли не рядом с мусоркой. Слышен мат, недовольство людей, а кто-то даже швырнул на землю свой сухой пайек.

"Хочу рассказать, как наше руководство заботится о своем личном составе, обеспечивающим охрану общественного порядка в период проведения чемпионата мира — 2018 в городе-герое Волгограде!

Живем в заброшенном детском лагере, где три дня не было воды в туалете, где до сих пор стоят пирамиды! В корпусе на 40 человек восемь розеток в коридоре! Откуда не выпускают, несмотря на то что мы местные жители!", — комментирует голос за кадром.

Как сообщают некоторые источники, автор видео был уволен.



Ura.ru
Сегодня, 19:41
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№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 20:37) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Мда, а потом будем говорить о том, что у нас менты злые и с неохоткой выполняют свою работу
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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