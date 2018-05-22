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Принц Саудовской Аравии выплатит все долги клубов и сборной страны

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд выплатит все внешние долги клубов профессиональной лиги страны, сообщает Arab News.

Принц выделит $340 миллионов на закрытие долгов, а также на расходы следующего сезона.

"Некоторые клубы Саудовской Аравии в настоящее время испытывают финансовые проблемы, требующие немедленного и неотложного вмешательства", — говорится в заявлении Общего спортивного управления страны.

Президент саудовского футбольного клуба "Аль-Иттихад" Наваф Аль-Мукарн выразил благодарность Принцу за оказанную помощь.

"Мы в восторге от щедрой инициативы Его Королевского Высочества. Это способствует созданию прочной основы для всех клубов, чтобы двигаться к достижению своих целей", — заявил он.

"Газета.ру"
Сегодня, 20:29
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№2 Написал: saint BASIL Внешнее кольцо (Сегодня, 20:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
нам бы такого короля...


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бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007 [жалоба]
№1 Написал: GPS (Сегодня, 20:45) #
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Принц.
По факту король. Пишите как есть..
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
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