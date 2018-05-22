Принц Саудовской Аравии выплатит все долги клубов и сборной страны

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд выплатит все внешние долги клубов профессиональной лиги страны, сообщает Arab News.Принц выделит $340 миллионов на закрытие долгов, а также на расходы следующего сезона."Некоторые клубы Саудовской Аравии в настоящее время испытывают финансовые проблемы, требующие немедленного и неотложного вмешательства", — говорится в заявлении Общего спортивного управления страны.Президент саудовского футбольного клуба "Аль-Иттихад" Наваф Аль-Мукарн выразил благодарность Принцу за оказанную помощь."Мы в восторге от щедрой инициативы Его Королевского Высочества. Это способствует созданию прочной основы для всех клубов, чтобы двигаться к достижению своих целей", — заявил он.