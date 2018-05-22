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Виктория Лопырева: слова Смолова обо мне? Желаю ему удачи на ЧМ-2018

Бывшая подруга форварда сборной России Федора Смолова Виктория Лопырева ответила на слова футболиста о ней. Ранее Смолов заявил, что роман с Лопыревой прибавил ему известности, но мешал выступать на высоком уровне.

"Слова Фёдора Смолова в мой адрес? Я просто хочу пожелать ему удачи на домашнем чемпионате мира", - цитирует Смолова Sport24.
Теги: Смолов Сборная России
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