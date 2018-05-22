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Александр Алаев: ФИФА приняла абсолютно объективное решение, в котором РФС не сомневался
Исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза Александр Алаев прокомментировал новость о том, что ФИФА не нашла допинговых нарушений у игроков сборной России, вошедших в расширенную заявку на чемпионат мира—2018.
"ФИФА приняла абсолютно объективное решение, в котором мы, собственно, не сомневались. В ходе каждого сбора национальной сборной игроки сдают допинг-тесты, причём иногда не по одному разу. Аналогичные процедуры имеют место до и после матчей еврокубков и внутреннего чемпионата. В РФС работала специальная комиссия, занимавшаяся этими вопросами. Поэтому благодарим коллег из ФИФА за профессиональное расследование, которое завершилось справедливым итогом", - цитирует Алаева "Чемпионат.сом".
"ФИФА приняла абсолютно объективное решение, в котором мы, собственно, не сомневались. В ходе каждого сбора национальной сборной игроки сдают допинг-тесты, причём иногда не по одному разу. Аналогичные процедуры имеют место до и после матчей еврокубков и внутреннего чемпионата. В РФС работала специальная комиссия, занимавшаяся этими вопросами. Поэтому благодарим коллег из ФИФА за профессиональное расследование, которое завершилось справедливым итогом", - цитирует Алаева "Чемпионат.сом".
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