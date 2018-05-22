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Стал известен состав сборной Австрии на товарищеский матч с Россией

Стал известен состав сборной Австрии на товарищеские матчи против России (30 мая), Германии (2 июня) и Бразилии (10 июня).

вратари - Хайнц Линднер ("Грассхоппер", Швейцария), Йерг Зибенхандль ("Штурм"), Чичан Станкович ("Зальцбург"), Рихард Штребингер ("Рапид");

защитники - Мориц Бауэр, Кевин Виммер (оба - "Сток Сити", Англия), Кевин Данзо, Мартин Хинтереггер (оба - "Аугсбург", Германия), Александар Драгович ("Лестер", Англия), Штефан Лайнер, Андреас Ульмер (оба - "Зальцбург"), Марвин Поцман ("Штурм"), Себастьян Предль ("Уотфорд", Англия), Давид Алаба ("Бавария", Германия);

полузащитники - Юлиан Баумгартлингер ("Байер", Германия), Флориан Гриллич ("Хоффенхайм", Германия), Штефан Хирлендер ("Штурм"), Штефан Ильсанкер ("Лейпциг", Германия), Флориан Кайнц ("Вердер", Германия), Томас Мург, Луис Шауб (оба - "Рапид"), Ксавьер Шлягер ("Зальцбург"), Алессандро Шопф ("Шальке", Германия), Петер Цуль ("Штурм");

нападающие - Марко Арнаутович ("Вест Хэм", Англия), Гвидо Бургшталлер ("Шальке", Германия), Дени Алар ("Штурм").
Теги: Сборная Австрии Сборная России
Сегодня, 21:29
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№2 Написал: SVN (Сегодня, 22:03) #
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интересно,во что наша дружина будет играть в этом матче!Первый матч на чемпионате мира с суд.ар,то есть должны играть на победу(если хотим бороться за вых.из группы),значит с Австрией как и с Турцией будем что то наигрывать,плохо что игроки пока не понимает какая тактика у нашей команды,главное что тренер это должен знать,а игроки не обязательно.Вот так мы и будем готовиться к домашнему чемпионату мира.А может все таки мы что то не понимаем,а Саламыч нас удивит,хотелось бы верить,но почему то веры нет.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 21:35) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Вот это фамилия!!!
Комментатор: -"Итак, мы видим, что в команде сборной Австрии будет произведена замена. Вместо Штефана Лайнера выйдет Марвин... Мааррвин... Поцман! Что в переводе на русский означает "...уйло!" ))) Простите, не могу не ржатьт, мы прерываем нашу трансляцию.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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