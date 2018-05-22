Марат Измайлов: Семина можно ставить в один ряд с Фергюсоном и Венгером по преданности и любви к футболу

Бывший полузащитник "Локомотива" Марат Измайлов высказался о главном тренере москвичей Юрии Семине.– Семин – настоящий человек футбола, который всю жизнь посвятил игре. Его можно ставить в один ряд с Алексом Фергюсоном и Арсеном Венгером по преданности и любви к этому замечательному виду спорта."Локомотив" сыграл огромную роль в моем становлении как личности и футболиста. Всегда буду благодарен клубу за это.