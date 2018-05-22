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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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Марат Измайлов: Семина можно ставить в один ряд с Фергюсоном и Венгером по преданности и любви к футболу
Марат Измайлов: Семина можно ставить в один ряд с Фергюсоном и Венгером по преданности и любви к футболу
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Марат Измайлов: Семина можно ставить в один ряд с Фергюсоном и Венгером по преданности и любви к футболу
Бывший полузащитник "Локомотива" Марат Измайлов высказался о главном тренере москвичей Юрии Семине.
- Что значит Юрий Семин для российского футбола?
– Семин – настоящий человек футбола, который всю жизнь посвятил игре. Его можно ставить в один ряд с Алексом Фергюсоном и Арсеном Венгером по преданности и любви к этому замечательному виду спорта.
"Локомотив" сыграл огромную роль в моем становлении как личности и футболиста. Всегда буду благодарен клубу за это.
"Спорт-Экспресс"
- Что значит Юрий Семин для российского футбола?
– Семин – настоящий человек футбола, который всю жизнь посвятил игре. Его можно ставить в один ряд с Алексом Фергюсоном и Арсеном Венгером по преданности и любви к этому замечательному виду спорта.
"Локомотив" сыграл огромную роль в моем становлении как личности и футболиста. Всегда буду благодарен клубу за это.
"Спорт-Экспресс"
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