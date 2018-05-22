Владимир Габулов: хотел приехать в сборную как можно быстрее, но не отпустили

Вратарь сборной России и "Брюгге" Владимир Габулов рассказал о своем прибытии в расположение национальной команды.Сборная России готовится к товарищескому матчу с Австрией (30 мая) и чемпионату мира 2018 года."Всегда с позитивными и положительными эмоциями приезжаю в сборную России, но самое главное, что с настроем. От чемпионства в Бельгии можно сказать отошел сразу. Сейчас все мысли только о подготовке, о сборах, о тяжелой работе, которая предстоит.Старался приехать как можно быстрее, чтобы не пропустить ни одной тренировки, но сразу не получилось, не отпустили. Очень сильно соскучился", - сказал Габулов.