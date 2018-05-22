Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104502
Политика и события в стране и мире 4028
КБ-Гостевая 26595
Ситуация на юго-востоке Украины 119283
Отдых в Крыму. 173
Курилка 1511
Баги сайта и форума 548
Mузыка 5709

Новости партнеров

Владимир Габулов: хотел приехать в сборную как можно быстрее, но не отпустили

Вратарь сборной России и "Брюгге" Владимир Габулов рассказал о своем прибытии в расположение национальной команды.

Сборная России готовится к товарищескому матчу с Австрией (30 мая) и чемпионату мира 2018 года.

"Всегда с позитивными и положительными эмоциями приезжаю в сборную России, но самое главное, что с настроем. От чемпионства в Бельгии можно сказать отошел сразу. Сейчас все мысли только о подготовке, о сборах, о тяжелой работе, которая предстоит.

Старался приехать как можно быстрее, чтобы не пропустить ни одной тренировки, но сразу не получилось, не отпустили. Очень сильно соскучился", - сказал Габулов.

Теги: Габулов Брюгге Сборная России
Вчера, 23:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Fix ШахтыГрад (Сегодня, 00:09) #
  • 0
  •  (0)

тебя Черчес будет ждать, даже если бы ты вообще к концу июня нарисовался...


--------------------
я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.