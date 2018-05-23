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Владимир Маркин: болельщикам на ЧМ-2018 бояться нечего, это очередная провокация

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин прокомментировал публикацию британского таблоида Daily Star о том, что британские фанаты собираются устроить стычки с российскими болельщиками во время ЧМ-2018.

"Заявления, которые появились в интернете, – очередная провокация британских СМИ, которые давно получили политический заказ поддерживать негативный настрой в сторону предстоящего чемпионата мира в России.

Вначале писали про буйный нрав российских фанатов. Теперь, когда поняли, что никто не обращает внимание, решили про своих. Жалко, что издание, которое не назовешь "Мурзилкой", выносит всякие глупые фразы в заголовки.

Как можно серьезно относиться к такого рода заявлениям? Могу заверить, что у правоохранительных органов и Оргкомитета-2018 найдутся достойные ответы, если все же британские фанаты решат что-то устроить. Но российским болельщикам бояться нечего", - цитирует Маркина Sport24.
Теги: Маркин
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