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Основной вратарь сборной Аргентины пропустит ЧМ-2018

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро получил серьезную травму колена и не не поможет сборной Аргентины на чемпионате мира-2018.

В ближайшие дни будет объявлено о его замене.

В этом сезоне Ромеро на клубном уровне принял участие всего в 10 матчах во всех турнирах, пропустив 4 мяча при 7 сухих встречах.

Пресс служба сборной Аргентины
Теги: Ромеро Аргентина
Сегодня, 07:17
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№1 Написал: Fix ШахтыГрад (Сегодня, 08:25) #
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Основной вратарь сборной Аргентины играет 10 матчей за сезон??? Это как так?


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
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