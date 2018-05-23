Основной вратарь сборной Аргентины пропустит ЧМ-2018

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро получил серьезную травму колена и не не поможет сборной Аргентины на чемпионате мира-2018.В ближайшие дни будет объявлено о его замене.В этом сезоне Ромеро на клубном уровне принял участие всего в 10 матчах во всех турнирах, пропустив 4 мяча при 7 сухих встречах.