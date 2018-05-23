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Алан Дзагоев: Мы хотим порадовать болельщиков своей игрой на ЧМ

Алан Дзагоев поделился мнением о поддержке болельщиков:

"Всем небезразлична ситуация вокруг сборной. Никто не хочет, чтобы болельщики ходили на матчи команды и плевались. Всем хочется, чтобы был позитив на стадионе, чтобы болельщики, как было после 2008-го и до 2012-го, создавали хорошую атмосферу, которая была бы вокруг национальной команды. Опять-таки это зависит от нас, от нашей игры, от нашей отдачи, насколько мы будем бороться и проявлять себя", - цитирует Дзагоева ТАСС
Теги: Дзагоев Чемпионат Мира Сборная России
Сегодня, 10:16
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№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:32) #
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online

Если хочите что-то позитивное, кот предлагает простой номер- Ночью зайти в спальню усов и вежливо положить подушку им на голову. Достаточно 5 минут, господа. Берите кота тренером, он вас плохому не научит, а только доброе отношение- никаких тренировок- всем в рестораны. Такого тренерищу не отыщите нигде!.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 10:22) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
болельщиков Египта, Уругвая и Саудовской Аравии?
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№1 Написал: SVD кизляр (Сегодня, 10:21) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
хотеть не вредно.....

одного хотения мало...
Регистрация: 16.03.2011 [жалоба]
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