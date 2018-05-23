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У Смолова ушиб голени, он вернется к тренировкам в общей группе через 2-3 дня

Нападающий сборной России Федор Смолов, днем ранее получивший травму на тренировке, в среду будет заниматься по индивидуальному плану.

У игрока выявлен ушиб мышц голени.

Точный срок возвращения футболиста в общую группу не сообщается. Ранее сам Смолов сообщил, что планирует возобновить полноценные тренировки через 2-3 дня.

Официальный твиттер сборной России
Теги: Смолов Сборная России
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