У Смолова ушиб голени, он вернется к тренировкам в общей группе через 2-3 дня

Нападающий сборной России Федор Смолов, днем ранее получивший травму на тренировке, в среду будет заниматься по индивидуальному плану.У игрока выявлен ушиб мышц голени.Точный срок возвращения футболиста в общую группу не сообщается. Ранее сам Смолов сообщил, что планирует возобновить полноценные тренировки через 2-3 дня.