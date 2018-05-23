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Денис Глушаков: готов приехать в сборную в любой момент

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал, как поддерживает форму перед чемпионатом мира.

«Вчера тренировался, позавчера тренировался. Сейчас закончим интервью, буду тренироваться. Я выполняю программу, которую мне дают. В любой момент готов приехать в сборную, если вызовут, мое дело – тренироваться. А дальше решение за главным тренером", - цитирует Глушакова ТАСС
Теги: Глушаков Сборная России
Сегодня, 12:38
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№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 12:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
не,Дениска.побудь лучше дома.один.и подумай над своим поведением.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 12:42) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
спасибо, сиди дома
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№1 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 12:40) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Нахрен ты нужен
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
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