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Денис Глушаков будет экспертом "Матч ТВ" на ЧМ-2018

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в случае непопадания в заявку сборной России на ЧМ-2018 станет экспертом турнира от телеканала "Матч ТВ".

Компанию ему составят бывший нападающий сборной России Александр Кержаков и главный тренер "Уфы" Сергей Семак.

Студия начнет работу 13 июня - за день до матча открытия турнира, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Матч ТВ".
Теги: Глушаков Матч ТВ
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