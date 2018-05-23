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Агент Шандор Варга: Венгер с удовольствием поработал бы в России

Агент и хороший знакомый Арсена Венгера Шандор Варга высказался о будущем французского тренера.

"Венгер с огромной симпатией относится и к Восточной Европе, и к России в частности, Арсен много раз высказывался, что Запад очень несправедливо относится к России – и речь не только о футболе. Он с удовольствием бы поработал в России, о чем не раз мне говорил", - цитирует Варгу Sport24.

Напомним, питерский "Зенит" после увольнения Роберто Манчини находится в поисках тренера
Теги: Венгер
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