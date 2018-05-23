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Василий Уткин: с Игнашевичем в сборной реконструируется клубный блок "Рубина"

Телекомментатор Василий Уткин прокомментировал вызов Сергея Игнашевича в сборную России на чемпионат мира-2018.

"Насчет Игнашевича. Я понял, в чем точечный смысл вызова Сергея в сборную.

То есть на самом деле его вызов вещь более чем очевидная. Я удивлен лишь тем, что для этого потребовалась травма Камболова, дай ему Бог здоровья - потому что Игнашевич сильнее Камболова.

Но вызов Сергея продолжают обсуждать, и я придумал простое и очевидное обоснование. Скажите Станиславу Саламовичу - ему пригодится формулировка! В защите сборной Гранат и Кудряшов, практически как в "Рубине". А в "Рубине" между ними кто? Сесар Навас.

Очень взрослый, очень позиционно умный, очень грамотный и совсем не быстрый. Игрока более похожего на Наваса, чем Игнашевич, просто не сочинишь из всех имеющихся с подходящим паспортом! Тем самым де-факто реконструируется клубный блок. Можно уповать на ассоциативное взаимопонимание”, - написал Уткин в "Телеграме".
Сегодня, 17:08
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