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Карманный словарь издали в Польше для болельщиков, выезжающих в Россию на ЧМ-2018

Польско-российский центр диалога и согласия издал карманный справочник с кратким русско-польским и польско-русским словарем для болельщиков, выезжающих в Россию на чемпионат мира.

"Словарь адресован всем любителям футбола. Он содержит не только основные слова и выражения, представляющие собой официальные спортивные термины, но и слова, выражения и фразы, используемые в польской и российской футбольной действительности, а также некоторые популярные выражения из жаргона игроков и фанатов. Этот словарь призван помочь польским болельщикам преодолеть языковые барьеры во время их пребывания в России, в основном во время дружеских разговоров о футболе в ходе чемпионата", - гласит предисловие к изданию.

"Каждый болельщик с помощью словаря легко сориентируется на российском стадионе и познакомится с футбольным жаргоном нашего восточного соседа. Словарь также содержит разговорник, полезный в повседневных ситуациях, таких как, например, бронирование номера в гостинице или заказ в ресторане, а удобный формат издания позволяет ему легко помещаться в карман болельщика", - подчеркивают авторы справочника.

По оценкам туристических компаний, на чемпионат мира по футболу в Россию планируют поехать не менее 20 тыс. польских болельщиков. Сборная Польши сыграет в группе H с командами Сенегала (19 июня, Москва), Колумбии (24 июня, Казань) и Японии (28 июня, Волгоград).

ТАСС
Сегодня, 16:49
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№3 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 17:49) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Не поможет вонючим пшекам никакой словарик . За побоище в Варшаве на чемпионате европы ответят по полной. rage
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 17:47) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Джонни
Welcome to Russia, сцуки.

Двоякие чувства. С одной стороны - ответочка этим уродам должна прилететь, но мы хозяева домашнего чемпионата мира. И этих деятелей защищают законы гостеприимства. На своем чемпе их бить нельзя. И уж тем более прессовать болел-кузмичей.


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Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007 [жалоба]
№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 17:29) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Кубань»
Пшекам можно ограничиться следующими терминами:

бежать - uciec
отступаем - odwrot
больница - szpital
жопа больно - dupa boli

Welcome to Russia, сцуки.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
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