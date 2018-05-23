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Карманный словарь издали в Польше для болельщиков, выезжающих в Россию на ЧМ-2018
Польско-российский центр диалога и согласия издал карманный справочник с кратким русско-польским и польско-русским словарем для болельщиков, выезжающих в Россию на чемпионат мира.
"Словарь адресован всем любителям футбола. Он содержит не только основные слова и выражения, представляющие собой официальные спортивные термины, но и слова, выражения и фразы, используемые в польской и российской футбольной действительности, а также некоторые популярные выражения из жаргона игроков и фанатов. Этот словарь призван помочь польским болельщикам преодолеть языковые барьеры во время их пребывания в России, в основном во время дружеских разговоров о футболе в ходе чемпионата", - гласит предисловие к изданию.
"Каждый болельщик с помощью словаря легко сориентируется на российском стадионе и познакомится с футбольным жаргоном нашего восточного соседа. Словарь также содержит разговорник, полезный в повседневных ситуациях, таких как, например, бронирование номера в гостинице или заказ в ресторане, а удобный формат издания позволяет ему легко помещаться в карман болельщика", - подчеркивают авторы справочника.
По оценкам туристических компаний, на чемпионат мира по футболу в Россию планируют поехать не менее 20 тыс. польских болельщиков. Сборная Польши сыграет в группе H с командами Сенегала (19 июня, Москва), Колумбии (24 июня, Казань) и Японии (28 июня, Волгоград).
ТАСС
"Словарь адресован всем любителям футбола. Он содержит не только основные слова и выражения, представляющие собой официальные спортивные термины, но и слова, выражения и фразы, используемые в польской и российской футбольной действительности, а также некоторые популярные выражения из жаргона игроков и фанатов. Этот словарь призван помочь польским болельщикам преодолеть языковые барьеры во время их пребывания в России, в основном во время дружеских разговоров о футболе в ходе чемпионата", - гласит предисловие к изданию.
"Каждый болельщик с помощью словаря легко сориентируется на российском стадионе и познакомится с футбольным жаргоном нашего восточного соседа. Словарь также содержит разговорник, полезный в повседневных ситуациях, таких как, например, бронирование номера в гостинице или заказ в ресторане, а удобный формат издания позволяет ему легко помещаться в карман болельщика", - подчеркивают авторы справочника.
По оценкам туристических компаний, на чемпионат мира по футболу в Россию планируют поехать не менее 20 тыс. польских болельщиков. Сборная Польши сыграет в группе H с командами Сенегала (19 июня, Москва), Колумбии (24 июня, Казань) и Японии (28 июня, Волгоград).
ТАСС
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