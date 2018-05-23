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Антон Миранчук: думал о том, что могут не вызвать в сборную России
Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук признался, что опасался невызова в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2018, но считает, что заслужил приглашение.
"Я думал об этом. Знал, когда будет обнародован заявочный список, поэтому, как только пришел в тот день с тренировки, первым делом стал смотреть информацию в интернете. Когда увидел свое имя, конечно же, обрадовался. Конечно, жаль, что нас всего двое из "Локомотива", но тут уж ничего не поделаешь. Значит, главный тренер видит состав именно так. В конце концов, он следит за всеми игроками на протяжении всего сезона, наверное, ему виднее. Скорее, наверное, заслужил (вызов). Прежде всего, нынешним сезоном в премьер-лиге. До этого я играл какие-то контрольные матчи, по ним, наверное, тренеры тоже делали выводы, решали, подхожу ли я под ту или иную схему. Все-таки, "Локомотив" выиграл чемпионство, я сделал в это чемпионство определенный вклад. Так что заслужил", - цитирует Миранчука РИА Новости.
"Я думал об этом. Знал, когда будет обнародован заявочный список, поэтому, как только пришел в тот день с тренировки, первым делом стал смотреть информацию в интернете. Когда увидел свое имя, конечно же, обрадовался. Конечно, жаль, что нас всего двое из "Локомотива", но тут уж ничего не поделаешь. Значит, главный тренер видит состав именно так. В конце концов, он следит за всеми игроками на протяжении всего сезона, наверное, ему виднее. Скорее, наверное, заслужил (вызов). Прежде всего, нынешним сезоном в премьер-лиге. До этого я играл какие-то контрольные матчи, по ним, наверное, тренеры тоже делали выводы, решали, подхожу ли я под ту или иную схему. Все-таки, "Локомотив" выиграл чемпионство, я сделал в это чемпионство определенный вклад. Так что заслужил", - цитирует Миранчука РИА Новости.
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