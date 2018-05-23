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Владимир Путин пригласил Нурсултана Назарбаева на церемонию открытия чемпионата мира

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора во вторник с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым пригласил его на церемонию открытия чемпионата мира-2018.

"В ходе беседы главы государств обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества. Российский лидер пригласил Нурсултана Назарбаева принять участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве", - говорится в сообщении.
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