Владимир Путин пригласил Нурсултана Назарбаева на церемонию открытия чемпионата мира

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора во вторник с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым пригласил его на церемонию открытия чемпионата мира-2018."В ходе беседы главы государств обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества. Российский лидер пригласил Нурсултана Назарбаева принять участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве", - говорится в сообщении.