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В Петербурге ввели жесткие ограничения на продажу спиртного в период ЧМ-2018
В Санкт-Петербурге введены определенные ограничения на продажу спиртного в период проведения чемпионата мира 2018 года. Спиртные напитки нельзя будет приобрести с 14 июня по 15 июля.
23 мая в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга в третьем чтении депутаты проголосовали за введение ограничений по продаже алкоголя в период проведения турнира.
Известно, что запрет будет действовать не по всей территории города на Неве, а только в районе стадиона на Крестовском острове и на Конюшенной площади, где пройдет фестиваль болельщиков. Депутаты приняли решение ввести данные ограничения с 14 июня по 15 июля.
Piter.tv
23 мая в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга в третьем чтении депутаты проголосовали за введение ограничений по продаже алкоголя в период проведения турнира.
Известно, что запрет будет действовать не по всей территории города на Неве, а только в районе стадиона на Крестовском острове и на Конюшенной площади, где пройдет фестиваль болельщиков. Депутаты приняли решение ввести данные ограничения с 14 июня по 15 июля.
Piter.tv
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