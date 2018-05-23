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В Петербурге ввели жесткие ограничения на продажу спиртного в период ЧМ-2018

В Санкт-Петербурге введены определенные ограничения на продажу спиртного в период проведения чемпионата мира 2018 года. Спиртные напитки нельзя будет приобрести с 14 июня по 15 июля.

23 мая в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга в третьем чтении депутаты проголосовали за введение ограничений по продаже алкоголя в период проведения турнира.

Известно, что запрет будет действовать не по всей территории города на Неве, а только в районе стадиона на Крестовском острове и на Конюшенной площади, где пройдет фестиваль болельщиков. Депутаты приняли решение ввести данные ограничения с 14 июня по 15 июля.

Piter.tv
Сегодня, 19:40
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№4 Написал: нетрал (Сегодня, 19:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ишаки тупоголовые ..может сухой закон введут? уки! все равно продавать будут .. и какому то депутатишки в карман поплывёт....
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 19:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
Напугали ежа голой жопой.

так то да..., но...один хрен непонятно, почему граждане, которым вообще пополам этот футбол, ограничены в правах...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:48) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
ипааать.бомжи ж там вымрут как вид flushed кто будет делать рейтинг сайту на спартаковских новостях тогда??


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:42) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Напугали ежа голой жопой. Наш народ тарится основательно и заранее.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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