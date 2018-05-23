В Петербурге ввели жесткие ограничения на продажу спиртного в период ЧМ-2018

В Санкт-Петербурге введены определенные ограничения на продажу спиртного в период проведения чемпионата мира 2018 года. Спиртные напитки нельзя будет приобрести с 14 июня по 15 июля.23 мая в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга в третьем чтении депутаты проголосовали за введение ограничений по продаже алкоголя в период проведения турнира.Известно, что запрет будет действовать не по всей территории города на Неве, а только в районе стадиона на Крестовском острове и на Конюшенной площади, где пройдет фестиваль болельщиков. Депутаты приняли решение ввести данные ограничения с 14 июня по 15 июля.