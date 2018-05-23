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Ростов-на-Дону Ахмат
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Юрий Газинский: моя задача – попасть в окончательный состав сборной России
Полузащитник сборной России Юрий Газинский рассказал о подготовке команды к чемпионату мира-2018.
"Пока втягиваемся, набираем форму. Завтра начнется полноценная силовая работа. Без риска не бывает спорта и футбола, здесь есть риск травм. Если себя жалеть, то никакого результата не будет. Все работают на максимуме, поэтому бывают какие-то повреждения, столкновения. Ничего страшного.
Окончательный список еще не назвали, впереди сбор. Моя задача - попасть в окончательный список. В Австрии все качественно организовано, хорошая атмосфера, все условия созданы. Задача только максимально работать. Лукавить не буду, ждал вызова в сборную. Поэтому когда огласили список обрадовался", - цитирует Газинского Sport24.ru
"Пока втягиваемся, набираем форму. Завтра начнется полноценная силовая работа. Без риска не бывает спорта и футбола, здесь есть риск травм. Если себя жалеть, то никакого результата не будет. Все работают на максимуме, поэтому бывают какие-то повреждения, столкновения. Ничего страшного.
Окончательный список еще не назвали, впереди сбор. Моя задача - попасть в окончательный список. В Австрии все качественно организовано, хорошая атмосфера, все условия созданы. Задача только максимально работать. Лукавить не буду, ждал вызова в сборную. Поэтому когда огласили список обрадовался", - цитирует Газинского Sport24.ru
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