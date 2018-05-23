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Юрий Газинский: моя задача – попасть в окончательный состав сборной России

Полузащитник сборной России Юрий Газинский рассказал о подготовке команды к чемпионату мира-2018.

"Пока втягиваемся, набираем форму. Завтра начнется полноценная силовая работа. Без риска не бывает спорта и футбола, здесь есть риск травм. Если себя жалеть, то никакого результата не будет. Все работают на максимуме, поэтому бывают какие-то повреждения, столкновения. Ничего страшного.

Окончательный список еще не назвали, впереди сбор. Моя задача - попасть в окончательный список. В Австрии все качественно организовано, хорошая атмосфера, все условия созданы. Задача только максимально работать. Лукавить не буду, ждал вызова в сборную. Поэтому когда огласили список обрадовался", - цитирует Газинского Sport24.ru
Теги: Газинский Сборная России
Сегодня, 19:54
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№1 Написал: SVN (Сегодня, 20:05) #
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у нас довольно возрастная команда.Пол состава за 30,еще четверть 28-29.
Похоже физически на 90 минут команду будет не хватать.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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