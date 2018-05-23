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Мария Захарова: русские девушки ослепят иностранцев своей красотой перед ЧМ-2018

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова рассказала, что российские девушки могут удивить гостей перед чемпионатом мира — 2018 своей красотой.

"Чем сильнее антироссийская пропаганда в преддверии чемпионата мира, тем изумительнее будет реакция людей, которые не увидят ни колючей проволоки на стадионах и не поймут, почему их запугивают русскими женщинами, их особой красотой, манящей и пагубной", - цитирует Захарову news.ru.
Сегодня, 20:17
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6
(0)
№6 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 21:27) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Цитата: Ziggy
Пропаганда шлюх на уровне Украины.

Пропаганда русских шлюх на кремлёвском уровне
Цитата: Ziggy
Это позор.

Согласен !


В данном случае и контексте я с тобой согласен.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№5 Написал: grisha (Сегодня, 21:24) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ziggy
Пропаганда шлюх на уровне Украины.

Пропаганда русских шлюх на кремлёвском уровне
Цитата: Ziggy
Это позор.

Согласен !
Тем более, что она так и носит в сумочке морковку, одетую в презерватив)))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 21:18) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тьфу, ***! Пропаганда шлюх на уровне Украины. Это позор.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№3 Написал: grisha (Сегодня, 20:50) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rocker31
Захарову-помыть,накрасить и никому не показывать!

А вдруг кто нибудь всё таки увидит её рыло ?
Предлагаю закопать под мавзолеем вовки на время чемпа
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:44) #
  • -4
  •  (6)
online

Резкий рост рождаемости черниньких деток обеспечен! laughing
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 20:42) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Всё так то оно так,но только саму Захарову-помыть,накрасить и никому не показывать!
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
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