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Экс-председатель FA: заявка Англии на проведение ЧМ-2018 была атакована хакерами

Бывший председатель Футбольной ассоциации Англии (FA) лорд Дэвид Трисман заявил, что во время выборов страны — хозяйки чемпионата мира — 2018 заявка Англии подверглась хакерским атакам.

Напомним, в 2010 году заявки на проведение ЧМ-2018 подавали Россия, Англия, а также Испания/Португалия и Нидерланды/Бельгия. Англия не смогла пройти во второй тур отбора.

"Я был удивлён масштабом проникновения в наши компьютеры. Мы предприняли некоторые меры защиты от возможных шпионских операций и начали следить за безопасностью более тщательно. Я знаю, кто совершил эти хакерские атаки, но думаю, если назову виновных, то раскрою, каким образом узнал об этом. Но это явление имело систематический характер", — приводит слова Трисмана BBC.

"Газета.ру"
Сегодня, 20:28
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№4 Написал: miktar (Сегодня, 21:06) #
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Вот, ведь, ..дюки не угомонятся!


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№3 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 20:45) #
  • +3
  •  (5)

Слушайте,динозавры вымерли не от того,что русские хакеры нaeбнyли матрицу и она скинула метеорит?


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№2 Написал: grisha (Сегодня, 20:44) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Победоносный Зенит
Всё не уймутся уроды...

Тоже не понимаю - дали им уже украсть миллиарды денег, дали им уничтожить футбол в стране - так эта падаль всё лезет и лезет в Европе нагадить
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 20:36) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Всё не уймутся уроды...


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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