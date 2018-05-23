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Экс-председатель FA: заявка Англии на проведение ЧМ-2018 была атакована хакерами
Бывший председатель Футбольной ассоциации Англии (FA) лорд Дэвид Трисман заявил, что во время выборов страны — хозяйки чемпионата мира — 2018 заявка Англии подверглась хакерским атакам.
Напомним, в 2010 году заявки на проведение ЧМ-2018 подавали Россия, Англия, а также Испания/Португалия и Нидерланды/Бельгия. Англия не смогла пройти во второй тур отбора.
"Я был удивлён масштабом проникновения в наши компьютеры. Мы предприняли некоторые меры защиты от возможных шпионских операций и начали следить за безопасностью более тщательно. Я знаю, кто совершил эти хакерские атаки, но думаю, если назову виновных, то раскрою, каким образом узнал об этом. Но это явление имело систематический характер", — приводит слова Трисмана BBC.
"Газета.ру"
Напомним, в 2010 году заявки на проведение ЧМ-2018 подавали Россия, Англия, а также Испания/Португалия и Нидерланды/Бельгия. Англия не смогла пройти во второй тур отбора.
"Я был удивлён масштабом проникновения в наши компьютеры. Мы предприняли некоторые меры защиты от возможных шпионских операций и начали следить за безопасностью более тщательно. Я знаю, кто совершил эти хакерские атаки, но думаю, если назову виновных, то раскрою, каким образом узнал об этом. Но это явление имело систематический характер", — приводит слова Трисмана BBC.
"Газета.ру"
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