Экс-председатель FA: заявка Англии на проведение ЧМ-2018 была атакована хакерами

Бывший председатель Футбольной ассоциации Англии (FA) лорд Дэвид Трисман заявил, что во время выборов страны — хозяйки чемпионата мира — 2018 заявка Англии подверглась хакерским атакам.Напомним, в 2010 году заявки на проведение ЧМ-2018 подавали Россия, Англия, а также Испания/Португалия и Нидерланды/Бельгия. Англия не смогла пройти во второй тур отбора."Я был удивлён масштабом проникновения в наши компьютеры. Мы предприняли некоторые меры защиты от возможных шпионских операций и начали следить за безопасностью более тщательно. Я знаю, кто совершил эти хакерские атаки, но думаю, если назову виновных, то раскрою, каким образом узнал об этом. Но это явление имело систематический характер", — приводит слова Трисмана BBC.