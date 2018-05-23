Мария Захарова: ведется пропагандистская работа, чтобы отговорить людей ехать на ЧМ-2018

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ряде западных стран ведется агитационная кампания по запугиванию болельщиков и туристов, планирующих посетить ЧМ-2018 в России."Хорошая информационно-пропагандистская работа ведется для того, чтобы сделать все возможное и невозможное для того, чтобы либо отговорить, либо запугать людей", – сказала Захарова.При этом она отметила, что несмотря на активную пропагандистскую кампанию, иностранцы массово подают документы в российские консульские органы, для того, чтобы приехать в Россию и посетить чемпионат.