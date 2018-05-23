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В Москве будет открыта канатная дорога к "Лужникам" после ЧМ-2018

После проведения чемпионата мира в Москве будет запущена канатная дорога через Москву-реку от Воробьевых гор до "Лужников".

"Сейчас идут пуск и наладка оборудования и монтаж инженерных систем. Я думаю, что к лету, к чемпионату мира, канатная дорога будет готова", - сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Советский спорт"
Сегодня, 22:31
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2
(2)
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 22:43) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Питер, что ты делаешь? Прекрати!..
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№1 Написал: grisha (Сегодня, 22:34) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Неужели она тоже оторвётся, потому что вместо проволоки там прикрутили верёвку сталинсикх воемён : (((((((
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
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