В Москве будет открыта канатная дорога к "Лужникам" после ЧМ-2018

После проведения чемпионата мира в Москве будет запущена канатная дорога через Москву-реку от Воробьевых гор до "Лужников"."Сейчас идут пуск и наладка оборудования и монтаж инженерных систем. Я думаю, что к лету, к чемпионату мира, канатная дорога будет готова", - сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.