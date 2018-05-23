Нижегородский отель проиграл суд из-за завышенных цен перед ЧМ-2018

Роспотребнадзор по Нижегородской области выиграл в суде иск в адрес одного из региональных отелей, который был замечен за излишним повышением цен перед чемпионатом мира — 2018.Отмечается, что цена проживания в номере за сутки составила 140 тысяч рублей за человека , однако при этом данное размещение не предполагало "звезд". Реальная стоимость проживания отеле, который находится в 15 километрах от города, не должна превышать 7360 рублей.