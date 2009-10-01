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Пресс-секретарь президента Песков: это будет лучший ЧМ, в истории планеты

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России.

"Это будет мировой праздник футбола. Кто бы что ни говорил. И это будет лучшим чемпионатом мира по футболу, который когда-либо был организован на Земле", — цитирует Пескова официальный сайт телеканала НТВ.
Теги: Чемпионат Мира
Сегодня, 10:31
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(2)
№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zdorov
Цитата: Пивовед
новость такая короткая, потому что Песков сам поперхнулся , когда понял, чего наговорил.

А что не так? Мы что,плохо провели ОИ в Сочи? Или КК ? И ЧМ проведем лучший !

скачите, гражданин Песков, от щясьтя за возможность потратить официально 200 миллиардов, а сколько на деле- никто не знает..

пыжтесь от нее6ической важности за Распилиаду, пир во время чумы, чьи олимпийские объекты теперь наболт никому не нужны..

и продолжайте втирать населению о том, какой окуенный импульс расейской экономике дали эти безумные шабаши..

больше бабла на ветер, ещё больше !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№6 Написал: Жорж Милославский (Сегодня, 11:25) #
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online

Кто бы сомневался!Да что там на планете!Во Вселенной!!
И отец этого праздника футбола,его главная скрепа-ОН!!!
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: Apant1 (Сегодня, 11:08) #
  • -1
  •  (3)

Лучше бы по итогу говорил, а не пытался сглазить заранее чучело
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 11:07) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Мы лучшие в мире по хвастовству


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№3 Написал: Zdorov (Сегодня, 11:06) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: Пивовед
новость такая короткая, потому что Песков сам поперхнулся , когда понял, чего наговорил.

А что не так? Мы что,плохо провели ОИ в Сочи? Или КК ? И ЧМ проведем лучший !
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:41) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
новость такая короткая, потому что Песков сам поперхнулся , когда понял, чего наговорил.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 10:39) #
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  •  (6)

Лучший ЧМ по затратам...
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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