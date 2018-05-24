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Виктор Файзулин: провалились на ЧМ-2014 из-за вратарских ошибок

Бывший полузащитник сборной России Виктор Файзулин рассказал о причинах неудачного выступления на ЧМ-2014.

"Мы сами не играли тогда, и сопернику не давали. Да, мы никакого футбола не показывали, но с нами правда было тяжело играть, мне Витцель об этом говорил, но мы свой гол вымучили, а соперник забил за счет вратарской ошибки. Вот и все. И с Алжиром, и с Кореей были равные игры, но… Да, ошибки случаются. И Игорю никто ничего не говорил. Все понимают: сегодня он, а завтра ты", - цитирует Файзулина СЭ
Теги: Файзулин Акинфеев Сборная России
Сегодня, 12:36
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9
(2)
№9 Написал: T 34 Москва (Сегодня, 14:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Виктор Файзулин
"Мы,сами не играли тогда,и сопернику не давали. Да,мы никакого футбола не показывли..."
Надеюсь это прочтут те, которые в ужасе от сегодняшней сборной. На кубке конфедераций мы хоть и плохо сыграли, но все равно моментами получше,чем на ЧМ 2014! А тогда был полный провал!
Регистрация: 28.08.2013 [жалоба]
№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:08) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Фига себе, альтернативная теория.
А нам после помле того мундиаля почти все "спецы" все уши прожужжали, какой Акинфеев прекрасный вратарь.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: teacher (Сегодня, 13:56) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Rasmuz
Сами не играли и другим не давали, а виноват Акинфеев??

Виноваты и тренер и слабая атака, но их ошибки не так очевидны! А Игорь подвел. Но чего вспоминать, есть шанс для реабилитации. Вперед Россия!!!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
№6 Написал: Rasmuz (Сегодня, 13:52) #
  • +3
  •  (5)

Сами не играли и другим не давали, а виноват Акинфеев??
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№5 Написал: KARASS (Сегодня, 13:50) #
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  •  (4)

Цитата: SPV 77
Капитан очевидность

вы на верно своего филю подзабыли да и сейчас вам предложить не кого только конифея обсирать уже 2 десяток лет одно и то же confused
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 13:30) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Это мы и сами видели... К сожелению есть у Игоря такой грешок, в очень важных матчах он, порой, превращается в Гатальского smile Надеюсь в этот раз обойдется!
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№3 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 13:18) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Капитан очевидность
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:44) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Опустил Игоряню smiley
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:43) #
  • -8
  •  (10)

"Мы сами не играли тогда, и сопернику не давали. Да, мы никакого футбола не показывали, но с нами правда было тяжело играть, мне Витцель об этом говорил, но мы свой гол вымучили, а соперник забил за счет вратарской ошибки. Вот и все. И с Алжиром, и с Кореей были равные игры, но… Да, ошибки случаются. И Игорю никто ничего не говорил. Все понимают: сегодня он, а завтра ты", - цитирует Файзулина СЭ

Всё дело в жаркой погоде на самом деле. Вратарь дал дрозда в ненужный момент.. Кот смотрел на вратаря - Ты что?- Сэр я не хотел, так иногда случается. И если бы он не заплакал кот бы просто ему 9 грамм свинца в лоб, а так обнял нежно- случается, знаю, сэр.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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