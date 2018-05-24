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Аркадий Дворкович: наследие Чемпионата мира будет приносить прибыль стране
Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович сообщил, что операционные затраты на проведение чемпионата мира окупаются полностью, а наследие турнира в долгосрочной перспективе будет приносить выгоду.
"У нас было проведено специальное исследование – точных цифр я не помню, но они показывают, что операционные затраты мы все окупаем полностью и выходим в прибыль. Что касается инфраструктуры – если смотреть на долгосрочную перспективу, 10-15 лет вперед, мы тоже получаем выгоду, и это самое важное. Наследие чемпионата – не собственно турнир, а то, что после него останется, – будет работать и приносить прибыль стране", - цитирует Дворковича СЭ
"У нас было проведено специальное исследование – точных цифр я не помню, но они показывают, что операционные затраты мы все окупаем полностью и выходим в прибыль. Что касается инфраструктуры – если смотреть на долгосрочную перспективу, 10-15 лет вперед, мы тоже получаем выгоду, и это самое важное. Наследие чемпионата – не собственно турнир, а то, что после него останется, – будет работать и приносить прибыль стране", - цитирует Дворковича СЭ
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