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Девиз сборной России на ЧМ-2018: "Играй с открытым сердцем!"

Стал известен девиз сборной России на домашний чемпионат мира-2018. Команда Станислава Черчесова будет выступать под слоганом "Играй с открытым сердцем!".

Напомним, что сборная России сыграет в Группа А с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

Официальный сайт ФИФА
Теги: Чемпионат Мира Сборная России
Сегодня, 13:13
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№9 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 14:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Лозунг из области медицины. Если точнее, кардиохирургии.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№8 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 14:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord
Лучше бы всю систему поменяли, начиная с детско-юношеского спорта.

10 лет назад еще поменяли и лимит ввели...надо опять менять и лимит вводить...


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№7 Написал: Angelsh (Сегодня, 14:09) #
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online

Всё-таки, "Денег нет, но вы держитесь"(с) было бы лучше.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
№6 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 13:58) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Дебилыыыы. С открытой ж.... точно подошло бы.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:45) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Lord
А так поздно уже что менять, в том числе и главного тренера. Готовимся в общем...

В Зазеркалье с котом сидела девочка в розовом платье , какой-то внушительный господин. Девочка говорила- Котик мы все просрем опять, Господин держал кота за шкворник, кот говорил - обосремся, сэры и дамы ..


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:43) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Фигня, это еще 10 лет назад Мудко придумал.
Они с Фурсенкой могли бы быть лучшими в мире придумывателями девизов и обещаний.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 13:43) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Одиссей
Пля...лучше бы тренера поменяли.чем девизы придумывать

Лучше бы всю систему поменяли, начиная с детско-юношеского спорта. Но всем же нас.рать из верхушки. А так поздно уже что менять, в том числе и главного тренера. Готовимся в общем...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№2 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 13:37) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Пля...лучше бы тренера поменяли.чем девизы придумывать rage
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:32) #
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"Играй с открытым сердцем!".
"Главное жопу прикрыть" . Такой слоган был бы откровением и поверг бы всех оригинальностью.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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