Девиз сборной России на ЧМ-2018: "Играй с открытым сердцем!"

Стал известен девиз сборной России на домашний чемпионат мира-2018. Команда Станислава Черчесова будет выступать под слоганом "Играй с открытым сердцем!".Напомним, что сборная России сыграет в Группа А с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.