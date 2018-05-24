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Президент Немецкого футбольного союза: Восхищен стадионом в Волгограде, было комфортно и приятно

Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель поделился эмоциями после посещения арены в Волгограде, которая примет матчи ЧМ-2018.

"Честно говоря, хотелось бы поблагодарить руководство РФС за приглашение. Я восхищен стадионом "Волгоград-Арена", надеюсь, что он еще много раз примет матчи высокого уровня", - цитирует Гриндель Р Спорт
Сегодня, 20:31
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№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 21:15) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ой как прикольно-то! Немцам понравится играть на могилах предков!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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