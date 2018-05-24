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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Президент Немецкого футбольного союза: Восхищен стадионом в Волгограде, было комфортно и приятно
Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель поделился эмоциями после посещения арены в Волгограде, которая примет матчи ЧМ-2018.
"Честно говоря, хотелось бы поблагодарить руководство РФС за приглашение. Я восхищен стадионом "Волгоград-Арена", надеюсь, что он еще много раз примет матчи высокого уровня", - цитирует Гриндель Р Спорт
"Честно говоря, хотелось бы поблагодарить руководство РФС за приглашение. Я восхищен стадионом "Волгоград-Арена", надеюсь, что он еще много раз примет матчи высокого уровня", - цитирует Гриндель Р Спорт
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