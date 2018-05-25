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Источник: Станислав Черчесов решил поменять схему игры сборной России

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым решил перестроить схему игры, утверждает СЭ

Теперь в штабе национальной команды основной считают схему 4-2-3-1, а схема с тремя центральными защитниками будет резервным вариантом.

Тренеры решили перестроиться после травм основных центральных защитников Георгия Джикии и Виктора Васина. К тому же, едва ли не впервые в полузащите вместе могут сыграть Роман Зобнин, Далер Кузяев и Александр Головин.
Теги: Сборная России Черчесов
Сегодня, 10:55
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№18 Написал: GS Москва (Сегодня, 13:23) #
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- Почему стоим?
- Паровоз меняют.
- На что?
- На другой паровоз.
- Таки стоило менять!
© эпоха разрухи
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№17 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 12:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ФКСМ_1922
Бездарные эксперименты продолжаются

Традиция...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№16 Написал: SVN (Сегодня, 12:44) #
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2 года играли в 5 защитников,а теперь в 4))Саламыч решил шокировать Кудряшова с Гранатом....а Игнашевич только в пять защитников способен играть в таком возрасте...
Пересмотрел последние 2 игры сб.России,вывод печален,как может наша команда играть без опорного полузащитника,с Бразилией поменяли Глушакова,команда просто развалилась в этой зоне,с Французами вышел Ерохин в эту зону,кроме того что он двумя руками постоянно кого то цепляет,скорости нет,это катастрофа,Денисов или Глушаков просто обязаны быть в нынешнем составе,Газинский совершенно не подходит в эту зону,да и опыта игры за сборную нет.А тут еще новая схема,жалко Акинфеева,сб.России в 4 защитника и без хорошего опорника пропустит очень много на чемпионате мира.Надеюсь я ошибаюсь.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№15 Написал: casabl (Сегодня, 12:40) #
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casabl,
Пля, погуглил, оказываецца, что это -"автобус". Промашка вышла.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№14 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 12:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Черчесов и футбольные игровые схемы- два несовместимых понятия.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№13 Написал: casabl (Сегодня, 12:16) #
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1-10 шикарная схема, работает против всех. Главное - неожиданная!
Забиваю авторство.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№12 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 12:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
правда, зачем при схеме с одним нападающим четверо напов в составе, а на двух опорников - только три с половиной штатных исполнителя?!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№11 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 12:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
Бездарные эксперименты продолжаются...


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№10 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 12:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
ну хоть какой-то прогресс в тренерских умах сборной наметился... Почти радует...
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№9 Написал: SVN (Сегодня, 12:00) #
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Леня на Евро-16 круче придумал,КоСмоДзю,итог 1 очко,4 место,проводы в Монако.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№8 Написал: Volodia379 (Сегодня, 11:59) #
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Что сказать! Просто Наполеон какой то! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№7 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 11:46) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sergey3709
Если это так,то это лучше чем играть в 5 защитников

Главное не количество, а качество. Вот с этим то у нас и проблемы...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№6 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 11:45) #
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online

2 опорника? Следовательно будет ставить опорниками креативных игроков, которые впереди могли бы больше помочь.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№5 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 11:45) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
С одним напом на домашних аренах, играя в самой слабой группе ЧМ. Прям чувствую какая это будет феерия...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№4 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 11:11) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Факел»
Ну наконец-то. А еще лучше на схему 3-5-2, ведь ЦЗ все равно нет, так пусть тогда роль ЦЗ выполняют другие футболисты, которые в этой схеме должны работать.
Типа Фернандес-Игнашевич-Кудряшов, перед ними 2 опорника которые ни на шаг от своей штрафной не отходят: Миранчук и Дзагоев. Дальше Зобнин-Головин-Кузяев и впереди второй Миранчук и нападающий


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№3 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 11:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
шансы на победу всё выше...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А вы друзья как не садитесь, все ж в музыканты не годитесь.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 10:58) #
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  •  (5)

Если это так,то это лучше чем играть в 5 защитников
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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