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Rusfootball.info нужен фотограф на ЧМ из города Краснодар

Нашему порталу Rusfootball.info нужен фотограф на ЧМ из города Краснодар. Работа в городах: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Сочи, Ростов на дону и возможно другие.

Ваши резюме просьба направлять по адресу: admin@rusfootball.info
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