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Министр спорта РФ Колобков: уровень готовности к Чемпионату мира почти стопроцентный

Министр спорта Павел Колобков рассказал о подготовке к чемпионату мира по футболу.

"Где-то еще доделывают какие-то мелкие детали по отделке, где-то заканчивается генеральная уборка от следов строительства, но это все мелочи. Уровень готовности к чемпионату мира оцениваю почти как стопроцентный", — цитирует министра Советский спорт
Теги: Чемпионат Мира
Сегодня, 11:58
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№2 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 12:32) #
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Министр спорта колобков уже есть,нам бы еще министра спорта спортсменов...
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:03) #
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Болеет за:
«Ростов»
Все готово на 100%, кроме команды сборной России, К СОЖАЛЕНИЮ.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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