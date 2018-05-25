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Виталий Мутко - гостям ЧМ-2018: Welcome to Russia!

Вице-премьер РФ Виталий Мутко на английском языке поприветствовал гостей чемпионата мира 2018 года.

"Добро пожаловать, welcome to Russia! Вся инфраструктура… стадионы, тренировочные площадки, отели, базы размещения команд полностью завершены и будут переданы оргкомитету и ФИФА для организации проведения чемпионата мира, поэтому мы абсолютно готовы", - цитирует Мутко ТАСС

Напомним, что до чемпионата мира остается 20 дней.
Теги: Мутко Чемпионат Мира
Сегодня, 15:59
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4
(1)
№4 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 16:21) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Челси»
Завали уже, давно не смешно.


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№3 Написал: daveG MO (Сегодня, 16:08) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
ноу криминалити!


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 16:06) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да пошел ты на.уй!
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 16:03) #
  • -3
  •  (3)
online

а камеру тебе Леонтьеч приготовили?
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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