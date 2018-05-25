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Артём Дзюба: никто не будет бегать за Салахом. Мы его не боимся

Форвард сборной России Артём Дзюба верит, что оборона национальной команды сможет противостоять звездным нападающим сборных Уругвая и Египта.

- Один Игнашевич спасет нашу оборону? Вам не будет страшно, когда на нас пойдут Салах, Суарес или Кавани?

- Я верю в своих ребят. И обороняются не только защитники, а вся команда. Никто не будет персонально играть, скажем, с Салахом, бегать за ним. Все должны его остановить. Тому, кто против Салаха окажется, помогут партнеры. Да, Салах очень быстрый. Но есть много нюансов, как ему противостоять. Встречать, например, во время приема мяча. Салаха мы уважаем, но не боимся.

Sport24.ru
Теги: Дзюба Салах Сборная России
Сегодня, 16:09
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№2 Написал: metis Riga (Сегодня, 16:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Какой смешной .


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 16:19) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Монолог будущего чемпиона....не меньше.


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Гинер, продай клуб Ромке!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
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