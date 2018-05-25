Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Зенит
|104549
|КБ-Гостевая
|26622
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119314
|Политика и события в стране и мире
|4075
|Курилка
|1519
|Отдых в Крыму.
|176
|Товарищеские матчи сборной России
|8
|FIFA 12
|212
Новости партнеров
Лента новостей:
09:57
Источник: в случае назначения на пост наставника "Зенита" Сергея Семака, тренер сделает ставку на российских игроков (37)
Источник: в случае назначения на пост наставника "Зенита" Сергея Семака, тренер сделает ставку на российских игроков (37)
Вчера, 23:46
"Краснодар" рассмотрим предложения по румынскому форварду Ивану (1)
"Краснодар" рассмотрим предложения по румынскому форварду Ивану (1)
Вчера, 23:40
Bild: Артуро Видалю грозит тюремный срок за драку
Bild: Артуро Видалю грозит тюремный срок за драку
Вчера, 23:30
УЕФА ужесточил правила финансового фэйр-плей
УЕФА ужесточил правила финансового фэйр-плей
Вчера, 23:24
В Сочи открыт набор в официальный детский лагерь "Барселоны" (1)
В Сочи открыт набор в официальный детский лагерь "Барселоны" (1)
Вчера, 22:53
Виктор Булатов возглавил "Спартак-2" (5)
Виктор Булатов возглавил "Спартак-2" (5)
Артём Дзюба: никто не будет бегать за Салахом. Мы его не боимся
Форвард сборной России Артём Дзюба верит, что оборона национальной команды сможет противостоять звездным нападающим сборных Уругвая и Египта.
- Один Игнашевич спасет нашу оборону? Вам не будет страшно, когда на нас пойдут Салах, Суарес или Кавани?
- Я верю в своих ребят. И обороняются не только защитники, а вся команда. Никто не будет персонально играть, скажем, с Салахом, бегать за ним. Все должны его остановить. Тому, кто против Салаха окажется, помогут партнеры. Да, Салах очень быстрый. Но есть много нюансов, как ему противостоять. Встречать, например, во время приема мяча. Салаха мы уважаем, но не боимся.
Sport24.ru
- Один Игнашевич спасет нашу оборону? Вам не будет страшно, когда на нас пойдут Салах, Суарес или Кавани?
- Я верю в своих ребят. И обороняются не только защитники, а вся команда. Никто не будет персонально играть, скажем, с Салахом, бегать за ним. Все должны его остановить. Тому, кто против Салаха окажется, помогут партнеры. Да, Салах очень быстрый. Но есть много нюансов, как ему противостоять. Встречать, например, во время приема мяча. Салаха мы уважаем, но не боимся.
Sport24.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.