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Павел Колобков: жизнь в регионах ЧМ-2018 сильно изменилась

Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал о том, какую пользу нашей стране принесет проведение чемпионата мира 2018 года.

"Спорт — часть экономики. После того, как Россия получила право на проведение турнира, жизнь во многих регионах изменилась очень сильно. Появились новые аэропорты, отремонтировали дороги, привели в порядок центральные части городов. Мы учимся принимать такое количество гостей, становимся более открытыми и понятными для наших зарубежных коллег и болельщиков. Ведь сейчас многие получают информацию о России из СМИ, которые не всегда бывают объективны. Спорт — это ещё и возможность общаться", - цитирует Колобкова RT.
Сегодня, 18:11
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№2 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 18:45) #
  • -1
  •  (1)

Если на примере своего региона рассматривать, то он абсолютно прав.
Регистрация: 21.12.2016 [жалоба]
№1 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 18:17) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Фантазер смешной.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
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