Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104559
Ситуация на юго-востоке Украины 119326
Политика и события в стране и мире 4076
КБ-Гостевая 26622
Курилка 1519
Отдых в Крыму. 176
Товарищеские матчи сборной России 8
FIFA 12 212

Новости партнеров

Премьер-министр Японии мечтает, чтобы его сборная сыграла с Россией в финале ЧМ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал об ожиданиях от предстоящего чемпионата мира.

"В этом году уже совсем скоро в Россию приедет сборная Японии по футболу для того, чтобы участвовать в чемпионате мира. Мы можем представить себе, что сборная Японии, одержав победы во всех предшествующих матчах, будет сражаться в финале с Россией. Такие мечты посещают меня сейчас. Эмманюэль (Макрон) и Кристин (Лагард), я наберусь смелости сказать это перед вами. В моей мечте французы проиграют нашей сборной в полуфинале чемпионата мира. Конечно, Эмманюэль сейчас подумал, что это скорее Франция разгромит Японию, но если уж мечтать, то мечтать по-крупному. Давайте помечтаем", - цитирует Абэ "Чемпионат.сом".
Теги: Сборная Японии Сборная России
Сегодня, 19:18
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.