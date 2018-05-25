Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Зенит
|104559
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119326
|Политика и события в стране и мире
|4076
|КБ-Гостевая
|26622
|Курилка
|1519
|Отдых в Крыму.
|176
|Товарищеские матчи сборной России
|8
|FIFA 12
|212
Новости партнеров
Лента новостей:
17:27
Роналдо: Салах очень похож на Месси (4)
Роналдо: Салах очень похож на Месси (4)
16:50
Аркадий Дворкович: подготовка к приему команд и болельщиков на базах, в городах, гостиницах. Все идет полным ходом
Аркадий Дворкович: подготовка к приему команд и болельщиков на базах, в городах, гостиницах. Все идет полным ходом
09:57
Источник: в случае назначения на пост наставника "Зенита" Сергея Семака, тренер сделает ставку на российских игроков (40)
Источник: в случае назначения на пост наставника "Зенита" Сергея Семака, тренер сделает ставку на российских игроков (40)
Премьер-министр Японии мечтает, чтобы его сборная сыграла с Россией в финале ЧМ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал об ожиданиях от предстоящего чемпионата мира.
"В этом году уже совсем скоро в Россию приедет сборная Японии по футболу для того, чтобы участвовать в чемпионате мира. Мы можем представить себе, что сборная Японии, одержав победы во всех предшествующих матчах, будет сражаться в финале с Россией. Такие мечты посещают меня сейчас. Эмманюэль (Макрон) и Кристин (Лагард), я наберусь смелости сказать это перед вами. В моей мечте французы проиграют нашей сборной в полуфинале чемпионата мира. Конечно, Эмманюэль сейчас подумал, что это скорее Франция разгромит Японию, но если уж мечтать, то мечтать по-крупному. Давайте помечтаем", - цитирует Абэ "Чемпионат.сом".
"В этом году уже совсем скоро в Россию приедет сборная Японии по футболу для того, чтобы участвовать в чемпионате мира. Мы можем представить себе, что сборная Японии, одержав победы во всех предшествующих матчах, будет сражаться в финале с Россией. Такие мечты посещают меня сейчас. Эмманюэль (Макрон) и Кристин (Лагард), я наберусь смелости сказать это перед вами. В моей мечте французы проиграют нашей сборной в полуфинале чемпионата мира. Конечно, Эмманюэль сейчас подумал, что это скорее Франция разгромит Японию, но если уж мечтать, то мечтать по-крупному. Давайте помечтаем", - цитирует Абэ "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.