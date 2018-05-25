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Владимир Путин: Россия – Япония в финале ЧМ-2018 – плохой сценарий

Президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прокомментировал слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ о возможном развитии событий на ЧМ-2018, при котором Россия и Япония встретятся в финале. Путин также сравнил политическую ситуацию в мире с игрой в футбол по правилам дзюдо.

"Мы сегодня вспоминали о спорте, и мой хороший друг премьер-министр Японии представил себе, что Россия и Япония будут играть в финале чемпионата мира. Это плохой сценарий — а вдруг мы проиграем? Беда-то какая будет, невозможно себе представить. Но дело не в этом. В мире складывается ситуация, что все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо. Вот какая интересная игра получается — и не совсем футбол, и не дзюдо. Это просто хаос. Вот куда мы движемся и что нас беспокоит. Санкционная дубинка всё чаще применяется, не только в отношении России. Конечно, это преодолимо. Российская экономика явно стабилизировалась, несмотря на двойные-тройные удары, связанные с падением цен на наши традиционные экспортные товары. Мы смогли пройти через этот путь и даже в известной степени укрепили свою экономику", - цитирует Путина "Чемпионат.сом".
Теги: Путин Сборная России Сборная Японии
Сегодня, 20:05
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№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:47) #
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Сценарий плохой, а шутка хорошая.

Смешнее только финал Иран-Саудовская Аравия
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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