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Аркадий Дворкович: Россия, наверное, не победит на поле, но сделает это в других сферах

Председатель оргкомитета ЧМ-2018 Аркадий Дворкович во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, как предстоящий чемпионат мира повлияет на развитие России.

"Путин сказал, что победят организаторы, а именно Россия. Я уверен, что мы победим в разных смыслах. Наверное, мы не победим на футбольном поле, но постараемся это сделать в остальных сферах. И стадионы, и аэропорты, гостиницы – это самый главный вклад чемпионата мира для страны на ближайшие 10, 20, 30 лет и так далее.

Мы хотим, чтобы Россия была открытой и дружелюбной страной для всех гостей. Это осуществление мечты многих людей. Инфраструктура окупится – пускай не за год и не за два, но откупится. Здоровый образ жизни наших граждан – вот это важно. Только в ближайшие два месяца не заходите в «Лужники» – они будут недоступны на это время для массового попятной причине. Если говорить о заработке, то это не самое главное. Важнее здоровый образ жизни наших людей", - цитирует Дворковича "Чемпионат.сом".
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